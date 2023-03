Chataigne quoi ?

Philosophie

Chataigne est un logiciel libre, gratuit et open-source qui a été pensé avec un objectif en tête : créer un outil commun pour les artistes, techniciens et développeurs voulant utiliser les technologies et synchroniser des logiciels pour des spectacles, installations interactives et du prototypage.

Son but est de rester le plus simple et rapide à utiliser possible pour des projets simples, mais peut être facilement étendu à des interactions complexes.

Chataigne est sous license GPL3, tu peux trouver les sources sur github

Ok, mais qu'est-ce que ça fait exactement ?

Chataigne ne crée pas de contenu par lui-même, son rôle est d'être le nerf central dans un projet mêlant différentes interfaces logicielles et matérielles. On peut le voir comme un chef d'orchestre, qui s'occupera de contrôler toute la flotte technologique en ayant connaissance de la vision globale du projet. Chataigne a été conçu pour remplir à la fois les besoins des spectacles à temporalité linéaire ainsi que des projets interactifs et temps réels.

Fonctionnalités

Supported protocols Supported software Supported hardware Community modules

Ça a l'air cool, dis m'en plus !

Tu peux aller regarder les tutos pour mieux comprendre comment Chataigne peut s'intégrer dans tes projets !